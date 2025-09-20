CotationsSections
Devises / XAGEW
XAGEW

0.0317 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XAGEW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0317 et à un maximum de 0.0317.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0317 0.0317
Range Annuel
0.0176 0.0998
Clôture Précédente
0.0317
Ouverture
0.0317
Bid
0.0317
Ask
0.0347
Plus Bas
0.0317
Plus Haut
0.0317
Volume
1
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
58.50%
Changement Annuel
-36.60%
20 septembre, samedi