Valute / XAGEW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XAGEW
0.0317 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XAGEW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0317 e ad un massimo di 0.0317.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0317 0.0317
Intervallo Annuale
0.0176 0.0998
- Chiusura Precedente
- 0.0317
- Apertura
- 0.0317
- Bid
- 0.0317
- Ask
- 0.0347
- Minimo
- 0.0317
- Massimo
- 0.0317
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 58.50%
- Variazione Annuale
- -36.60%
21 settembre, domenica