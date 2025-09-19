Währungen / VIK
VIK
62.67 USD 0.76 (1.23%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIK hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.16 bis zu einem Hoch von 62.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.16 62.76
Jahresspanne
31.79 65.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.91
- Eröffnung
- 62.32
- Bid
- 62.67
- Ask
- 62.97
- Tief
- 62.16
- Hoch
- 62.76
- Volumen
- 2.473 K
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 0.84%
- 6-Monatsänderung
- 60.57%
- Jahresänderung
- 79.52%
