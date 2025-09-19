KurseKategorien
Währungen / VIK
Zurück zum Aktien

VIK

62.67 USD 0.76 (1.23%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIK hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.16 bis zu einem Hoch von 62.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
62.16 62.76
Jahresspanne
31.79 65.36
Vorheriger Schlusskurs
61.91
Eröffnung
62.32
Bid
62.67
Ask
62.97
Tief
62.16
Hoch
62.76
Volumen
2.473 K
Tagesänderung
1.23%
Monatsänderung
0.84%
6-Monatsänderung
60.57%
Jahresänderung
79.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K