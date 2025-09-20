QuotazioniSezioni
Valute / VIK
Tornare a Azioni

VIK

62.20 USD 0.47 (0.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIK ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.92 e ad un massimo di 63.17.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
60.92 63.17
Intervallo Annuale
31.79 65.36
Chiusura Precedente
62.67
Apertura
62.91
Bid
62.20
Ask
62.50
Minimo
60.92
Massimo
63.17
Volume
4.930 K
Variazione giornaliera
-0.75%
Variazione Mensile
0.08%
Variazione Semestrale
59.36%
Variazione Annuale
78.17%
20 settembre, sabato