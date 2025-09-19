KurseKategorien
44.17 USD 0.11 (0.25%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SW hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.74 bis zu einem Hoch von 44.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.74 44.57
Jahresspanne
37.01 56.99
Vorheriger Schlusskurs
44.06
Eröffnung
44.31
Bid
44.17
Ask
44.47
Tief
43.74
Hoch
44.57
Volumen
5.660 K
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
-4.31%
6-Monatsänderung
-2.45%
Jahresänderung
-11.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K