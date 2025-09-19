Währungen / SW
SW
44.17 USD 0.11 (0.25%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SW hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.74 bis zu einem Hoch von 44.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.74 44.57
Jahresspanne
37.01 56.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.06
- Eröffnung
- 44.31
- Bid
- 44.17
- Ask
- 44.47
- Tief
- 43.74
- Hoch
- 44.57
- Volumen
- 5.660 K
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- -4.31%
- 6-Monatsänderung
- -2.45%
- Jahresänderung
- -11.20%
