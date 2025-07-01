Währungen / SPPL
SPPL: SIMPPLE Ltd
5.65 USD 0.82 (16.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPPL hat sich für heute um 16.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.98 bis zu einem Hoch von 6.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die SIMPPLE Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.98 6.40
Jahresspanne
0.27 6.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.83
- Eröffnung
- 4.98
- Bid
- 5.65
- Ask
- 5.95
- Tief
- 4.98
- Hoch
- 6.40
- Volumen
- 297
- Tagesänderung
- 16.98%
- Monatsänderung
- 88.33%
- 6-Monatsänderung
- 966.04%
- Jahresänderung
- 1514.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K