SPPL: SIMPPLE Ltd
5.79 USD 0.96 (19.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPPL ha avuto una variazione del 19.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.98 e ad un massimo di 6.40.
Segui le dinamiche di SIMPPLE Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.98 6.40
Intervallo Annuale
0.27 6.40
- Chiusura Precedente
- 4.83
- Apertura
- 4.98
- Bid
- 5.79
- Ask
- 6.09
- Minimo
- 4.98
- Massimo
- 6.40
- Volume
- 308
- Variazione giornaliera
- 19.88%
- Variazione Mensile
- 93.00%
- Variazione Semestrale
- 992.45%
- Variazione Annuale
- 1554.29%
21 settembre, domenica