SPPL: SIMPPLE Ltd

5.79 USD 0.96 (19.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPPL ha avuto una variazione del 19.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.98 e ad un massimo di 6.40.

Segui le dinamiche di SIMPPLE Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.98 6.40
Intervallo Annuale
0.27 6.40
Chiusura Precedente
4.83
Apertura
4.98
Bid
5.79
Ask
6.09
Minimo
4.98
Massimo
6.40
Volume
308
Variazione giornaliera
19.88%
Variazione Mensile
93.00%
Variazione Semestrale
992.45%
Variazione Annuale
1554.29%
