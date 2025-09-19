Währungen / SAFX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SAFX
1.3550 USD 0.0050 (0.37%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAFX hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.3200 bis zu einem Hoch von 1.3700 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.3200 1.3700
Jahresspanne
1.2201 44.6500
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.3500
- Eröffnung
- 1.3340
- Bid
- 1.3550
- Ask
- 1.3580
- Tief
- 1.3200
- Hoch
- 1.3700
- Volumen
- 391
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- -5.90%
- 6-Monatsänderung
- -96.51%
- Jahresänderung
- -96.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K