통화 / SAFX
SAFX

1.3300 USD 0.0200 (1.48%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SAFX 환율이 오늘 -1.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.3200이고 고가는 1.3700이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
1.3200 1.3700
년간 변동
1.2201 44.6500
이전 종가
1.3500
시가
1.3340
Bid
1.3300
Ask
1.3330
저가
1.3200
고가
1.3700
볼륨
603
일일 변동
-1.48%
월 변동
-7.64%
6개월 변동
-96.58%
년간 변동율
-96.58%
20 9월, 토요일