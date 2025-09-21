QuotazioniSezioni
Valute / SAFX
Tornare a Azioni

SAFX

1.3300 USD 0.0200 (1.48%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAFX ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3200 e ad un massimo di 1.3700.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.3200 1.3700
Intervallo Annuale
1.2201 44.6500
Chiusura Precedente
1.3500
Apertura
1.3340
Bid
1.3300
Ask
1.3330
Minimo
1.3200
Massimo
1.3700
Volume
603
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
-7.64%
Variazione Semestrale
-96.58%
Variazione Annuale
-96.58%
21 settembre, domenica