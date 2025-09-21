Valute / SAFX
SAFX
1.3300 USD 0.0200 (1.48%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAFX ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3200 e ad un massimo di 1.3700.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.3200 1.3700
Intervallo Annuale
1.2201 44.6500
- Chiusura Precedente
- 1.3500
- Apertura
- 1.3340
- Bid
- 1.3300
- Ask
- 1.3330
- Minimo
- 1.3200
- Massimo
- 1.3700
- Volume
- 603
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- -7.64%
- Variazione Semestrale
- -96.58%
- Variazione Annuale
- -96.58%
21 settembre, domenica