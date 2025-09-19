KurseKategorien
RMCOW: Royalty Management Holding Corporation - Warrant

0.0505 USD 0.0054 (11.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RMCOW hat sich für heute um 11.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0505 bis zu einem Hoch von 0.0505 gehandelt.

Verfolgen Sie die Royalty Management Holding Corporation - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0505 0.0505
Jahresspanne
0.0100 0.0800
Vorheriger Schlusskurs
0.0451
Eröffnung
0.0505
Bid
0.0505
Ask
0.0535
Tief
0.0505
Hoch
0.0505
Volumen
1
Tagesänderung
11.97%
Monatsänderung
-14.98%
6-Monatsänderung
211.73%
Jahresänderung
217.61%
