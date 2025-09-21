QuotazioniSezioni
RMCOW
RMCOW: Royalty Management Holding Corporation - Warrant

0.0520 USD 0.0015 (2.97%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RMCOW ha avuto una variazione del 2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0460 e ad un massimo di 0.0520.

Segui le dinamiche di Royalty Management Holding Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0460 0.0520
Intervallo Annuale
0.0100 0.0800
Chiusura Precedente
0.0505
Apertura
0.0520
Bid
0.0520
Ask
0.0550
Minimo
0.0460
Massimo
0.0520
Volume
20
Variazione giornaliera
2.97%
Variazione Mensile
-12.46%
Variazione Semestrale
220.99%
Variazione Annuale
227.04%
21 settembre, domenica