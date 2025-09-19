KurseKategorien
27.62 USD 0.27 (0.99%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RAPP hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.82 bis zu einem Hoch von 27.84 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
26.82 27.84
Jahresspanne
6.43 42.20
Vorheriger Schlusskurs
27.35
Eröffnung
27.06
Bid
27.62
Ask
27.92
Tief
26.82
Hoch
27.84
Volumen
101
Tagesänderung
0.99%
Monatsänderung
56.05%
6-Monatsänderung
177.87%
Jahresänderung
33.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K