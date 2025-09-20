Valute / RAPP
RAPP
26.36 USD 0.99 (3.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RAPP ha avuto una variazione del -3.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.25 e ad un massimo di 28.51.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.25 28.51
Intervallo Annuale
6.43 42.20
- Chiusura Precedente
- 27.35
- Apertura
- 27.06
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Minimo
- 26.25
- Massimo
- 28.51
- Volume
- 2.395 K
- Variazione giornaliera
- -3.62%
- Variazione Mensile
- 48.93%
- Variazione Semestrale
- 165.19%
- Variazione Annuale
- 27.22%
20 settembre, sabato