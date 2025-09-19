Währungen / PRENW
PRENW: Prenetics Global Limited - Warrant
0.0192 USD 0.0007 (3.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRENW hat sich für heute um -3.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0186 bis zu einem Hoch von 0.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prenetics Global Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0186 0.0200
Jahresspanne
0.0067 0.0695
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0199
- Eröffnung
- 0.0200
- Bid
- 0.0192
- Ask
- 0.0222
- Tief
- 0.0186
- Hoch
- 0.0200
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -3.52%
- Monatsänderung
- 37.14%
- 6-Monatsänderung
- 128.57%
- Jahresänderung
- 100.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K