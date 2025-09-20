CotationsSections
Devises / PRENW
Retour à Actions

PRENW: Prenetics Global Limited - Warrant

0.0200 USD 0.0001 (0.50%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PRENW a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0186 et à un maximum de 0.0200.

Suivez la dynamique Prenetics Global Limited - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0186 0.0200
Range Annuel
0.0067 0.0695
Clôture Précédente
0.0199
Ouverture
0.0200
Bid
0.0200
Ask
0.0230
Plus Bas
0.0186
Plus Haut
0.0200
Volume
23
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
42.86%
Changement à 6 Mois
138.10%
Changement Annuel
108.33%
20 septembre, samedi