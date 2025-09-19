Währungen / PAMT
PAMT
12.90 USD 0.19 (1.45%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAMT hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.90 bis zu einem Hoch von 13.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.90 13.11
Jahresspanne
11.01 23.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.09
- Eröffnung
- 13.11
- Bid
- 12.90
- Ask
- 13.20
- Tief
- 12.90
- Hoch
- 13.11
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- 8.22%
- 6-Monatsänderung
- 6.35%
- Jahresänderung
- -34.72%
