Valute / PAMT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PAMT
12.39 USD 0.70 (5.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAMT ha avuto una variazione del -5.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.39 e ad un massimo di 13.11.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.39 13.11
Intervallo Annuale
11.01 23.70
- Chiusura Precedente
- 13.09
- Apertura
- 13.11
- Bid
- 12.39
- Ask
- 12.69
- Minimo
- 12.39
- Massimo
- 13.11
- Volume
- 72
- Variazione giornaliera
- -5.35%
- Variazione Mensile
- 3.94%
- Variazione Semestrale
- 2.14%
- Variazione Annuale
- -37.30%
21 settembre, domenica