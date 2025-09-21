QuotazioniSezioni
Valute / PAMT
Tornare a Azioni

PAMT

12.39 USD 0.70 (5.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAMT ha avuto una variazione del -5.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.39 e ad un massimo di 13.11.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.39 13.11
Intervallo Annuale
11.01 23.70
Chiusura Precedente
13.09
Apertura
13.11
Bid
12.39
Ask
12.69
Minimo
12.39
Massimo
13.11
Volume
72
Variazione giornaliera
-5.35%
Variazione Mensile
3.94%
Variazione Semestrale
2.14%
Variazione Annuale
-37.30%
21 settembre, domenica