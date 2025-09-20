시세섹션
통화 / PAMT
주식로 돌아가기

PAMT

12.39 USD 0.70 (5.35%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PAMT 환율이 오늘 -5.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.39이고 고가는 13.11이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
12.39 13.11
년간 변동
11.01 23.70
이전 종가
13.09
시가
13.11
Bid
12.39
Ask
12.69
저가
12.39
고가
13.11
볼륨
72
일일 변동
-5.35%
월 변동
3.94%
6개월 변동
2.14%
년간 변동율
-37.30%
20 9월, 토요일