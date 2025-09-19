KurseKategorien
Währungen / ORIQW
ORIQW

0.1797 USD 0.0003 (0.17%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORIQW hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1650 bis zu einem Hoch von 0.1800 gehandelt.

Tagesspanne
0.1650 0.1800
Jahresspanne
0.0851 0.2900
Vorheriger Schlusskurs
0.1800
Eröffnung
0.1650
Bid
0.1797
Ask
0.1827
Tief
0.1650
Hoch
0.1800
Volumen
8
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
38.23%
6-Monatsänderung
38.23%
Jahresänderung
38.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K