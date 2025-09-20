CotationsSections
0.1650 USD 0.0150 (8.33%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ORIQW a changé de -8.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1650 et à un maximum de 0.1800.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1650 0.1800
Range Annuel
0.0851 0.2900
Clôture Précédente
0.1800
Ouverture
0.1650
Bid
0.1650
Ask
0.1680
Plus Bas
0.1650
Plus Haut
0.1800
Volume
10
Changement quotidien
-8.33%
Changement Mensuel
26.92%
Changement à 6 Mois
26.92%
Changement Annuel
26.92%
