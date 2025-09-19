Währungen / ONIT
ONIT
43.34 USD 0.67 (1.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONIT hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.49 bis zu einem Hoch von 44.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.49 44.28
Jahresspanne
25.50 45.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.01
- Eröffnung
- 42.49
- Bid
- 43.34
- Ask
- 43.64
- Tief
- 42.49
- Hoch
- 44.28
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- 4.99%
- 6-Monatsänderung
- 33.64%
- Jahresänderung
- 35.31%
