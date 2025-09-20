CotationsSections
ONIT

42.88 USD 1.13 (2.57%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ONIT a changé de -2.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.49 et à un maximum de 44.28.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
42.49 44.28
Range Annuel
25.50 45.79
Clôture Précédente
44.01
Ouverture
42.49
Bid
42.88
Ask
43.18
Plus Bas
42.49
Plus Haut
44.28
Volume
40
Changement quotidien
-2.57%
Changement Mensuel
3.88%
Changement à 6 Mois
32.22%
Changement Annuel
33.87%
20 septembre, samedi