Valute / ONIT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONIT
42.88 USD 1.13 (2.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONIT ha avuto una variazione del -2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.49 e ad un massimo di 44.28.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
42.49 44.28
Intervallo Annuale
25.50 45.79
- Chiusura Precedente
- 44.01
- Apertura
- 42.49
- Bid
- 42.88
- Ask
- 43.18
- Minimo
- 42.49
- Massimo
- 44.28
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- -2.57%
- Variazione Mensile
- 3.88%
- Variazione Semestrale
- 32.22%
- Variazione Annuale
- 33.87%
21 settembre, domenica