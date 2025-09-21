QuotazioniSezioni
ONIT

42.88 USD 1.13 (2.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONIT ha avuto una variazione del -2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.49 e ad un massimo di 44.28.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.49 44.28
Intervallo Annuale
25.50 45.79
Chiusura Precedente
44.01
Apertura
42.49
Bid
42.88
Ask
43.18
Minimo
42.49
Massimo
44.28
Volume
40
Variazione giornaliera
-2.57%
Variazione Mensile
3.88%
Variazione Semestrale
32.22%
Variazione Annuale
33.87%
21 settembre, domenica