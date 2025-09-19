KurseKategorien
Währungen / LSE
Zurück zum Aktien

LSE

5.22 USD 0.20 (3.69%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LSE hat sich für heute um -3.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.21 bis zu einem Hoch von 5.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.21 5.40
Jahresspanne
3.83 14.39
Vorheriger Schlusskurs
5.42
Eröffnung
5.36
Bid
5.22
Ask
5.52
Tief
5.21
Hoch
5.40
Volumen
25
Tagesänderung
-3.69%
Monatsänderung
0.19%
6-Monatsänderung
9.89%
Jahresänderung
22.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K