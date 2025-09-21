QuotazioniSezioni
Valute / LSE
Tornare a Azioni

LSE

5.28 USD 0.14 (2.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LSE ha avuto una variazione del -2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.21 e ad un massimo di 5.40.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
5.21 5.40
Intervallo Annuale
3.83 14.39
Chiusura Precedente
5.42
Apertura
5.36
Bid
5.28
Ask
5.58
Minimo
5.21
Massimo
5.40
Volume
28
Variazione giornaliera
-2.58%
Variazione Mensile
1.34%
Variazione Semestrale
11.16%
Variazione Annuale
24.24%
21 settembre, domenica