3.4200 USD 0.0500 (1.48%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMDX hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.3800 bis zu einem Hoch von 3.4400 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.3800 3.4400
Jahresspanne
2.3300 4.2400
Vorheriger Schlusskurs
3.3700
Eröffnung
3.3800
Bid
3.4200
Ask
3.4230
Tief
3.3800
Hoch
3.4400
Volumen
8
Tagesänderung
1.48%
Monatsänderung
37.90%
6-Monatsänderung
12.50%
Jahresänderung
12.50%
