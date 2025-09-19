Währungen / IMDX
IMDX
3.4200 USD 0.0500 (1.48%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMDX hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.3800 bis zu einem Hoch von 3.4400 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Tagesspanne
3.3800 3.4400
Jahresspanne
2.3300 4.2400
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.3700
- Eröffnung
- 3.3800
- Bid
- 3.4200
- Ask
- 3.4230
- Tief
- 3.3800
- Hoch
- 3.4400
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 37.90%
- 6-Monatsänderung
- 12.50%
- Jahresänderung
- 12.50%
