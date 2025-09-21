Valute / IMDX
IMDX
3.4100 USD 0.0400 (1.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMDX ha avuto una variazione del 1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.2931 e ad un massimo di 3.5700.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.2931 3.5700
Intervallo Annuale
2.3300 4.2400
- Chiusura Precedente
- 3.3700
- Apertura
- 3.3800
- Bid
- 3.4100
- Ask
- 3.4130
- Minimo
- 3.2931
- Massimo
- 3.5700
- Volume
- 175
- Variazione giornaliera
- 1.19%
- Variazione Mensile
- 37.50%
- Variazione Semestrale
- 12.17%
- Variazione Annuale
- 12.17%
21 settembre, domenica