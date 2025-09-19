KurseKategorien
Währungen / GLE
Zurück zum Aktien

GLE

0.88 USD 0.01 (1.12%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLE hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.85 0.93
Jahresspanne
0.58 5.44
Vorheriger Schlusskurs
0.89
Eröffnung
0.85
Bid
0.88
Ask
1.18
Tief
0.85
Hoch
0.93
Volumen
207
Tagesänderung
-1.12%
Monatsänderung
27.54%
6-Monatsänderung
-49.71%
Jahresänderung
-81.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K