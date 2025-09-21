Valute / GLE
GLE
0.88 USD 0.01 (1.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLE ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.93.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.85 0.93
Intervallo Annuale
0.58 5.44
- Chiusura Precedente
- 0.89
- Apertura
- 0.85
- Bid
- 0.88
- Ask
- 1.18
- Minimo
- 0.85
- Massimo
- 0.93
- Volume
- 267
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- 27.54%
- Variazione Semestrale
- -49.71%
- Variazione Annuale
- -81.03%
21 settembre, domenica