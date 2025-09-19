Währungen / GCL
GCL
2.40 USD 0.24 (9.09%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCL hat sich für heute um -9.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.37 bis zu einem Hoch von 2.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.37 2.76
Jahresspanne
1.76 9.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.64
- Eröffnung
- 2.64
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Tief
- 2.37
- Hoch
- 2.76
- Volumen
- 305
- Tagesänderung
- -9.09%
- Monatsänderung
- -27.27%
- 6-Monatsänderung
- 19.40%
- Jahresänderung
- -21.31%
