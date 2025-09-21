Valute / GCL
GCL
2.70 USD 0.30 (12.50%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GCL ha avuto una variazione del 12.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.34 e ad un massimo di 3.01.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.34 3.01
Intervallo Annuale
1.76 9.89
- Chiusura Precedente
- 2.40
- Apertura
- 2.34
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- Minimo
- 2.34
- Massimo
- 3.01
- Volume
- 319
- Variazione giornaliera
- 12.50%
- Variazione Mensile
- -18.18%
- Variazione Semestrale
- 34.33%
- Variazione Annuale
- -11.48%
21 settembre, domenica