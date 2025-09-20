시세섹션
통화 / GCL
주식로 돌아가기

GCL

2.70 USD 0.30 (12.50%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GCL 환율이 오늘 12.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.34이고 고가는 3.01이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
2.34 3.01
년간 변동
1.76 9.89
이전 종가
2.40
시가
2.34
Bid
2.70
Ask
3.00
저가
2.34
고가
3.01
볼륨
319
일일 변동
12.50%
월 변동
-18.18%
6개월 변동
34.33%
년간 변동율
-11.48%
20 9월, 토요일