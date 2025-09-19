KurseKategorien
FLDDW

0.5100 USD 0.1200 (30.77%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLDDW hat sich für heute um 30.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4299 bis zu einem Hoch von 0.5100 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.4299 0.5100
Jahresspanne
0.3211 1.3800
Vorheriger Schlusskurs
0.3900
Eröffnung
0.4300
Bid
0.5100
Ask
0.5130
Tief
0.4299
Hoch
0.5100
Volumen
124
Tagesänderung
30.77%
Monatsänderung
6.25%
6-Monatsänderung
-31.08%
Jahresänderung
-63.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K