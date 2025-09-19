Währungen / FLDDW
FLDDW
0.5100 USD 0.1200 (30.77%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLDDW hat sich für heute um 30.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4299 bis zu einem Hoch von 0.5100 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Tagesspanne
0.4299 0.5100
Jahresspanne
0.3211 1.3800
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3900
- Eröffnung
- 0.4300
- Bid
- 0.5100
- Ask
- 0.5130
- Tief
- 0.4299
- Hoch
- 0.5100
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- 30.77%
- Monatsänderung
- 6.25%
- 6-Monatsänderung
- -31.08%
- Jahresänderung
- -63.04%
