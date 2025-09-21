Valute / FLDDW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FLDDW
0.5010 USD 0.1110 (28.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLDDW ha avuto una variazione del 28.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4299 e ad un massimo di 0.5284.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.4299 0.5284
Intervallo Annuale
0.3211 1.3800
- Chiusura Precedente
- 0.3900
- Apertura
- 0.4300
- Bid
- 0.5010
- Ask
- 0.5040
- Minimo
- 0.4299
- Massimo
- 0.5284
- Volume
- 155
- Variazione giornaliera
- 28.46%
- Variazione Mensile
- 4.38%
- Variazione Semestrale
- -32.30%
- Variazione Annuale
- -63.70%
21 settembre, domenica