1.68 USD 0.02 (1.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FFAI hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.65 bis zu einem Hoch von 1.73 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.65 1.73
Jahresspanne
0.83 3.61
Vorheriger Schlusskurs
1.70
Eröffnung
1.70
Bid
1.68
Ask
1.98
Tief
1.65
Hoch
1.73
Volumen
4.009 K
Tagesänderung
-1.18%
Monatsänderung
-21.86%
6-Monatsänderung
46.09%
Jahresänderung
23.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K