FFAI
1.77 USD 0.09 (5.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FFAI ha avuto una variazione del 5.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.81.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.67 1.81
Intervallo Annuale
0.83 3.61
- Chiusura Precedente
- 1.68
- Apertura
- 1.71
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Minimo
- 1.67
- Massimo
- 1.81
- Volume
- 5.856 K
- Variazione giornaliera
- 5.36%
- Variazione Mensile
- -17.67%
- Variazione Semestrale
- 53.91%
- Variazione Annuale
- 30.15%
20 settembre, sabato