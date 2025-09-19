KurseKategorien
Währungen / EZET
EZET

33.94 USD 0.90 (2.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EZET hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.80 bis zu einem Hoch von 34.45 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
33.80 34.45
Jahresspanne
11.08 36.88
Vorheriger Schlusskurs
34.84
Eröffnung
34.28
Bid
33.94
Ask
34.24
Tief
33.80
Hoch
34.45
Volumen
268
Tagesänderung
-2.58%
Monatsänderung
3.82%
6-Monatsänderung
139.01%
Jahresänderung
73.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K