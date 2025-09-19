Währungen / EZET
EZET
33.94 USD 0.90 (2.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EZET hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.80 bis zu einem Hoch von 34.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.80 34.45
Jahresspanne
11.08 36.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.84
- Eröffnung
- 34.28
- Bid
- 33.94
- Ask
- 34.24
- Tief
- 33.80
- Hoch
- 34.45
- Volumen
- 268
- Tagesänderung
- -2.58%
- Monatsänderung
- 3.82%
- 6-Monatsänderung
- 139.01%
- Jahresänderung
- 73.96%
