QuotazioniSezioni
Valute / EZET
Tornare a Azioni

EZET

33.72 USD 1.12 (3.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EZET ha avuto una variazione del -3.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.71 e ad un massimo di 34.45.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
33.71 34.45
Intervallo Annuale
11.08 36.88
Chiusura Precedente
34.84
Apertura
34.28
Bid
33.72
Ask
34.02
Minimo
33.71
Massimo
34.45
Volume
360
Variazione giornaliera
-3.21%
Variazione Mensile
3.15%
Variazione Semestrale
137.46%
Variazione Annuale
72.83%
21 settembre, domenica