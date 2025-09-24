KurseKategorien
ETHZ

2.49 USD 0.04 (1.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETHZ hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.48 bis zu einem Hoch von 2.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.48 2.57
Jahresspanne
2.11 7.45
Vorheriger Schlusskurs
2.53
Eröffnung
2.53
Bid
2.49
Ask
2.79
Tief
2.48
Hoch
2.57
Volumen
704
Tagesänderung
-1.58%
Monatsänderung
-8.12%
6-Monatsänderung
-61.51%
Jahresänderung
-61.51%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%