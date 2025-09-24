货币 / ETHZ
ETHZ
2.49 USD 0.04 (1.58%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ETHZ汇率已更改-1.58%。当日，交易品种以低点2.48和高点2.57进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.48 2.57
年范围
2.11 7.45
- 前一天收盘价
- 2.53
- 开盘价
- 2.53
- 卖价
- 2.49
- 买价
- 2.79
- 最低价
- 2.48
- 最高价
- 2.57
- 交易量
- 704
- 日变化
- -1.58%
- 月变化
- -8.12%
- 6个月变化
- -61.51%
- 年变化
- -61.51%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%