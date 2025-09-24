QuotazioniSezioni
Valute / ETHZ
ETHZ

2.49 USD 0.04 (1.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETHZ ha avuto una variazione del -1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.48 e ad un massimo di 2.57.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.48 2.57
Intervallo Annuale
2.11 7.45
Chiusura Precedente
2.53
Apertura
2.53
Bid
2.49
Ask
2.79
Minimo
2.48
Massimo
2.57
Volume
704
Variazione giornaliera
-1.58%
Variazione Mensile
-8.12%
Variazione Semestrale
-61.51%
Variazione Annuale
-61.51%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%