Valute / ETHZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ETHZ
2.49 USD 0.04 (1.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETHZ ha avuto una variazione del -1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.48 e ad un massimo di 2.57.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.48 2.57
Intervallo Annuale
2.11 7.45
- Chiusura Precedente
- 2.53
- Apertura
- 2.53
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Minimo
- 2.48
- Massimo
- 2.57
- Volume
- 704
- Variazione giornaliera
- -1.58%
- Variazione Mensile
- -8.12%
- Variazione Semestrale
- -61.51%
- Variazione Annuale
- -61.51%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%