EPSM

36.01 USD 2.29 (5.98%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPSM hat sich für heute um -5.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.50 bis zu einem Hoch von 38.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
32.50 38.18
Jahresspanne
4.23 155.00
Vorheriger Schlusskurs
38.30
Eröffnung
37.67
Bid
36.01
Ask
36.31
Tief
32.50
Hoch
38.18
Volumen
999
Tagesänderung
-5.98%
Monatsänderung
44.04%
6-Monatsänderung
568.09%
Jahresänderung
705.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
25.5 K