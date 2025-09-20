CotationsSections
Devises / EPSM
Retour à Actions

EPSM

34.79 USD 1.22 (3.39%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EPSM a changé de -3.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.68 et à un maximum de 36.80.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
32.68 36.80
Range Annuel
4.23 155.00
Clôture Précédente
36.01
Ouverture
36.80
Bid
34.79
Ask
35.09
Plus Bas
32.68
Plus Haut
36.80
Volume
2.762 K
Changement quotidien
-3.39%
Changement Mensuel
39.16%
Changement à 6 Mois
545.45%
Changement Annuel
678.30%
20 septembre, samedi