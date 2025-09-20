QuotazioniSezioni
Valute / EPSM
Tornare a Azioni

EPSM

34.79 USD 1.22 (3.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EPSM ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.68 e ad un massimo di 36.80.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
32.68 36.80
Intervallo Annuale
4.23 155.00
Chiusura Precedente
36.01
Apertura
36.80
Bid
34.79
Ask
35.09
Minimo
32.68
Massimo
36.80
Volume
2.762 K
Variazione giornaliera
-3.39%
Variazione Mensile
39.16%
Variazione Semestrale
545.45%
Variazione Annuale
678.30%
20 settembre, sabato