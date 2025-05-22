Währungen / DSS
DSS: DSS Inc
1.28 USD 0.02 (1.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DSS hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.28 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die DSS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.28 1.39
Jahresspanne
0.72 1.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.30
- Eröffnung
- 1.39
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Tief
- 1.28
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- 5.79%
- 6-Monatsänderung
- 47.13%
- Jahresänderung
- 0.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K