DSS: DSS Inc
1.32 USD 0.02 (1.54%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DSS ha avuto una variazione del 1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di DSS Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.27 1.39
Intervallo Annuale
0.72 1.90
- Chiusura Precedente
- 1.30
- Apertura
- 1.39
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Minimo
- 1.27
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 1.54%
- Variazione Mensile
- 9.09%
- Variazione Semestrale
- 51.72%
- Variazione Annuale
- 3.94%
21 settembre, domenica