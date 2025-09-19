Währungen / CTNM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CTNM
13.19 USD 0.79 (6.37%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTNM hat sich für heute um 6.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.27 bis zu einem Hoch von 13.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.27 13.32
Jahresspanne
3.35 20.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.40
- Eröffnung
- 12.50
- Bid
- 13.19
- Ask
- 13.49
- Tief
- 12.27
- Hoch
- 13.32
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- 6.37%
- Monatsänderung
- 26.46%
- 6-Monatsänderung
- 92.84%
- Jahresänderung
- -31.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K