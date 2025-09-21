QuotazioniSezioni
Valute / CTNM
Tornare a Azioni

CTNM

12.50 USD 0.10 (0.81%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTNM ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.04 e ad un massimo di 13.49.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.04 13.49
Intervallo Annuale
3.35 20.24
Chiusura Precedente
12.40
Apertura
12.50
Bid
12.50
Ask
12.80
Minimo
12.04
Massimo
13.49
Volume
765
Variazione giornaliera
0.81%
Variazione Mensile
19.85%
Variazione Semestrale
82.75%
Variazione Annuale
-35.23%
21 settembre, domenica