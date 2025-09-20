통화 / CTNM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTNM
12.50 USD 0.10 (0.81%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTNM 환율이 오늘 0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.04이고 고가는 13.49이었습니다.
변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
12.04 13.49
년간 변동
3.35 20.24
- 이전 종가
- 12.40
- 시가
- 12.50
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- 저가
- 12.04
- 고가
- 13.49
- 볼륨
- 765
- 일일 변동
- 0.81%
- 월 변동
- 19.85%
- 6개월 변동
- 82.75%
- 년간 변동율
- -35.23%
20 9월, 토요일